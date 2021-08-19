Son dakika haber! Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı relokasyon yolları kapsamında yapımı devam eden Merkez Viyadüğü inşaatında çalışan Talip Özkan (46) dengesini kaybederek yüksekten düştü.

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