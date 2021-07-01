Üye Girişi
Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı

01.07.2021 14:25
Son dakika haber... ASELSAN'ın

Son dakika haberler: ASELSAN ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı.

ASELSAN ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Tekno Macera Platformu üzerinden gerçekleştirilen ve Ankara'da yer alan ilkokul ve ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, çocuklar, hayallerindeki uçan arabaları, yürüyen yolları, robotların çalıştığı hastaneleri resmetti. Öğrenciler, gelecekte akıllı şehirlerin nasıl olması gerektiğini çizgileriyle anlattı.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın katıldığı törenle verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü İsmail Enderuni Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Enes Muhammed Arıkanoğlu, ikincilik ödülünü Özel Nene Hatun Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Fatma Nur Ayyıldız, üçüncülük ödülünü ise Öğretmen Kubilay Ortaokulundan 7. sınıf öğrencisi Ela Melek Şahin kazandı.

Görgün, çocukların gelecekteki şehirleri nasıl gördüğünün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ve benzeri projeler ASELSAN'ın duygusal ve sosyal zekasının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın geleceğe yönelik bilinçlendirilmesini ve kendi perspektiflerinden bizlerin ufuklarını açmalarını hep birlikte gözlemliyoruz. Beni mutlu eden, çocukların çevre ve akıllı şehircilikle ilgili üst düzey bilinçlerinin olması ve bunu resme dökebilme kabiliyetlerini gayet güzel göstermiş olmaları. Bu sanat eserlerindeki başarılarının ve ortaya koydukları performansların hayat boyu devam etmesini temenni ediyorum."

milli eğitim bakanlığı, Dünya Çevre Günü, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... ASELSAN'ın 'Ekolojik Akıllı Şehirler' resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu 15:00 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi 14:49 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı 14:34 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! 14:26 Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla 13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı 12:28 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi 12:03 İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı

Son Dakika Haberleri
15:07 Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
14:59 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu
14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi
14:48 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi
14:41 Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
14:33 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
14:27 Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi
13:45 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı davası hakkında konuştu: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı         
15:07
İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi         
14:58
Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak         
14:42
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık         
12:11
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Eski eşini darbeden caniye haddini bildiren kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım Eski eşini darbeden caniye haddini bildiren kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım         
11:23
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti         
08:08
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 15:12:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement