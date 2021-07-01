Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı

ASELSAN ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Tekno Macera Platformu üzerinden gerçekleştirilen ve Ankara'da yer alan ilkokul ve ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, çocuklar, hayallerindeki uçan arabaları, yürüyen yolları, robotların çalıştığı hastaneleri resmetti. Öğrenciler, gelecekte akıllı şehirlerin nasıl olması gerektiğini çizgileriyle anlattı.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın katıldığı törenle verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü İsmail Enderuni Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Enes Muhammed Arıkanoğlu, ikincilik ödülünü Özel Nene Hatun Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Fatma Nur Ayyıldız, üçüncülük ödülünü ise Öğretmen Kubilay Ortaokulundan 7. sınıf öğrencisi Ela Melek Şahin kazandı.

Görgün, çocukların gelecekteki şehirleri nasıl gördüğünün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ve benzeri projeler ASELSAN'ın duygusal ve sosyal zekasının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın geleceğe yönelik bilinçlendirilmesini ve kendi perspektiflerinden bizlerin ufuklarını açmalarını hep birlikte gözlemliyoruz. Beni mutlu eden, çocukların çevre ve akıllı şehircilikle ilgili üst düzey bilinçlerinin olması ve bunu resme dökebilme kabiliyetlerini gayet güzel göstermiş olmaları. Bu sanat eserlerindeki başarılarının ve ortaya koydukları performansların hayat boyu devam etmesini temenni ediyorum."