Üye Girişi
Son dakika haber | ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği - Son Dakika

Son dakika haber | ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği

13.12.2021 13:38
Son dakika haber | ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği

Son dakika haber: Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Bülent Işık tarafından imzalanan protokol kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaat, makine, elektrik-elektronik, kimya ve yazılım mühendisliği bölümlerinden öğretim üyelerinin, ASELSAN Konya'da yürütülecek olan Ar-Ge çalışmaları ile inşaat, yapım, akustik, mekanik tesisat gibi konularda teknik danışmanlık yapacağı belirtildi.

Açıklamada, KTÜN'ün, ASELSAN Konya bünyesinde devam eden her türlü üst yapı ve altyapı inşaat hizmetleri, iç ve dış mekan çevre sağlığı analizleri (gürültü, akustik, hava kalitesi) ölçümleri, yapay zeka, görüntü işleme, atış sistemlerinin mekanik ve fiziksel özellikleri, işletmede kullanılan silahların kimyasal içerikleri, mermi ve bombaların hareketleri ve etkileri (atış esnası, hareket durumu ve hedefteki etkileri) gibi konularda danışmanlık hizmeti vereceği ifade edildi.

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in şu ifadelerine yer verildi:

"ASELSAN Konya ile üniversitemiz arasında stratejik bir anlaşma imzalıyoruz. Tabii ASELSAN Konya gibi çok değerli bir kuruluşumuzun üniversitemize destek olması ve işbirliği yapması bizim için çok önemli. Bu stratejik iş birliği ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyelerimizin ASELSAN Konya'da yürütülecek olan Ar-Ge çalışmaları ile inşaat, yapım, akustik, mekanik tesisat gibi konularda teknik danışmanlık yapacaklar. Yine okuyan öğrencilerimiz staj imkanı bulması, mezun olduktan sonra istihdam sağlanması çok önemli. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Stratejik iş birliğinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamada, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Bülent Işık'ın "Üniversite-sanayi işbirliğinin sürekli ve sürdürülebilir olması çok önemli. Bu noktada sanayideki diğer şirketlerin de bunu değerlendirmesinin gerekliliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversitelerde derin bir bilgi birikimi var, sanayide de pratik bilgi birikimi var. İkisinin birleşmesinin ülkemize çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bu stratejik iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Araştırma Geliştirme, Bülent Işık, İnşaat, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:23 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!         
13:28
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı         
12:43
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement