Son dakika haber... Asfaltta paten süren çocuklar kışın kayak yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Asfaltta paten süren çocuklar kışın kayak yapmaya hazırlanıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da kayak antrenörünün öncülüğünde paten süren çocuklar kış sezonunda kayak yapmak amacıyla kondisyon antrenmanları yapıyor.

Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapan Canser Atila, yaz aylarından itibaren ilk olarak paten eğitimi verdiği çocukları kış sezonuna hazırlıyor. Geleceğin en iyi kayak sporcularını yetiştirmeyi planlayan Atila, paten kayma eğitimlerinde yetenekli olduğu saptanan çocukları kış aylarında kayak sporculuğu için değerlendiriyor. Bu kapsamda Erzincan Belediyesinin önündeki beton zeminde çalışmalarını sürdüren çocuklar, kış sezonunun açılması ile birlikte Ergan Dağı Kayak Merkezinde eğitimlerine devam edecek.

"Kış aylarında kayak sporcularımızla antrenmanlarımızı yapıp, yaz aylarında ise bu antrenmanları beton üzerinde uyarlıyoruz," diyen antrenör Atila, "Sporcularımızın yanı sıra normal öğrencileri paten kaydırarak spora teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Paten sürme etkinliğine katılan çocuklar ise, "Arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Normalde Ergan Dağında kayağa gidiyoruz. Yazın kar olmadığı için spor amaçlı burada paten yaptık. Bizim içinde güzel bir gün oldu. Biz normalde kayak sporcusuyuz, yazın kayma imkanı olmadığı için Erzincan Belediyesinin bahçesinde paten kayıp kışın yapılacak olan kayak yarışlarına hazırlanıyoruz. Burada ki amacımız kışın yaptığımız çalışmaların boşa gitmemesi. Patenin denge ve koordinasyonu kayakta da kullanıldığı için paten sürmeyi bilenlerin kayak yapması çok zor olmuyor. Yazın burada paten sürerek kışın ise kayak yaparak her mevsim sporun tadını çıkarıyoruz ve bu işin devamını getirerek sporcu olmak istiyoruz bu anlamda bizi çalıştıran hocamıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerinde bulundular.