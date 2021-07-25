Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine çalışma başlatıldı - Son Dakika

Mahalle sakinlerinden Mustafa İnal , tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan nehir suyunun seviyesinin düştüğünü, bazı fabrika atıklarının da buraya atılmasıyla ölümlerin yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde, su yüzeyinde ve karada çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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