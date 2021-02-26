Son dakika haber: ASİMDER Başkanı Gülbey: "Hocalı katliam değil soykırımdır" - Son Dakika

Son dakika haber: ASİMDER Başkanı Gülbey: "Hocalı katliam değil soykırımdır"

26.02.2021 09:29
Son dakika haber: ASİMDER Başkanı Gülbey:

Son dakika gündem haberine göre Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ Hocalı'da savunmasız sivil Azerbaycan Türklerine yaptığı zülüm, işkence ve ölümlerin katliam değil bir soykırım olayı olduğunu söyledi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ Hocalı'da savunmasız sivil Azerbaycan Türklerine yaptığı zülüm, işkence ve ölümlerin katliam değil bir soykırım olayı olduğunu söyledi.

1800'lü yıllarda İran Türklerine, 1915 ila 1919 yıllarında Osmanlı Türklerine ve 1992 yılında da Azerbaycan Türklerine Ermenilerin soykırım yaptığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Çeşitli dönemlerde çeşitli ülkelerin maşalığını yapan Ermeniler her ellerine fırsat geçtikçe Müslüman Türklere soykırım yapmışlardır. Üç ülkede İran, Türkiye ve Azerbaycan'da yaşayan Müslüman Türklere soykırım yapmıştır. Onun için üç ülke tek millet soykırıma maruz kalmıştır. En son olarak 1992 yılında Azerbaycan Dağlık Karabağ Türklerine soykırım yapmıştır. Bir milyon Azerbaycanlı kardeşlerimizi zulüm ve işkenceyle yaşadıkları Dağlık Karabağ'dan Ruslarında desteğiyle sürmüş ve 30 yıldır mülteci olarak yaşamalarına sebep olmuşlardır. 1992 yılında Ermenilerin yaptığı soykırımın yaşandığı şehir Hocalıdır. 2. Dağlık Karabağ savaşının sonunda yapılan ateşkes antlaşmasında Hocalının Rusya Barış Gücünün hakimiyeti altında Ermenilere bırakılması büyük bir talihsizlik olmuştur. Biz sivil toplum kuruluşlarının yıllardır Karabağ denince 26 Şubat 1992 yılında Ermenilerin soykırım yaptığı Hocalı gelmektedir. Hocalı bizlerin feyiz ve güç aldığımız bir şehirdi. Hocalıya Azerbaycan bayrağı derhal dikilmeli ve Ermenistan ile Rusya yapılan soykırımda şehitler ve mülteci olan Azerbaycanlı kardeşlerimize savaş tazminatı ödemeliler. Ayrıca bu soykırımın sorumluları derhal savaş suçluları mahkemesine çıkartılmalı ve gerekli cezaları almalıdırlar. Aksi halde bu soykırım Rusya ve Ermenilerin değil dünyanın anlına vurulmuş bir kara leke olarak hep anılacaktır" dedi.

Ermenilerin bugün yaptıkları gibi meydanlara dökülüp 1992 yılında ellerinde Azerbaycan Türk bebeklerinin kanı bulunan Koceryan ve Sarkisyan'dan hesap sormaları gerektiğine değinen Gülbey, "Ermenilerin komşularıyla tekrardan huzur içinde yaşamaları için 1992 yılında sınır kapılarının kapanmasına ve Azerbaycan'dan komşuluklarını bitiren faşist ve bebek katili Koceryan ile Sarkisyan'dan hesap sorup geçmişleri ile yüzleşmeleri gerekiyor. Aksi halde Ermeniler Ermenistan'da hapis gibi yaşamaya devam edeceklerdir. 29. Yıl dönümünde tekrardan Ermeni soykırımına maruz kalmış Azerbaycan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Son dakika haber: ASİMDER Başkanı Gülbey: Hocalı katliam değil soykırımdır

Azerbaycan, Soykırım, Katliam, ASİMDER, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ASİMDER Başkanı Gülbey: 'Hocalı katliam değil soykırımdır' - Son Dakika


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