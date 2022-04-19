Son dakika haber | Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı

19.04.2022 22:03
Son dakika haber | Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in ardından bu kez de Danimarka'da onlarca polisin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Aşırı sağcı Danimarka- İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in ardından bu kez de Danimarka'da onlarca polisin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Polislerin Paludan'ın provokasyonuna izin vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in ardından bu kez de Danimarka'da onlarca polisin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Danimarka'nın Tarnby kentinde bulunan ve Müslümanların yaşadığı Sneserevej Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ı, onlarca resmi kıyafetli polisin yanı sıra Danimarka İstihbarat Teşkilatı'na (PET) bağlı sivil giyimli personelde yakın korumalığını yaptı. Paludan, bu çirkin saldırıyı İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini gerektiği gibi koruyabildiğini göstermek için yaptığını açıkladı.

Paludan, İsveç'i birbirine katmıştı

Paludan'ın 14 Nisan'da İsveç'in Linköping kentindeki bir meydanda Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak vermiş, çıkan olaylarda 26'sı polis toplam 40 kişi yaralanmış, 40'dan fazla kişi de gözaltına alınmıştı. Çıkan olaylarda ayrıca 20'si polis aracı olmak üzere çok sayıda araç ateşe verilmişti.

Öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor. - KOPENHAG

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Açıklaması BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı? BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı?

Danimarka, Polis, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı - Son Dakika


Son Dakika
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 22:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement