Son dakika haber... Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir - Son Dakika

Yaz aylarında güneşe aşırı maruz kalma neticesi ortaya çıkan ve ölüme kadar gidebilen güneş çarpması, sıcakların başladığı şu günlerde bilhassa çocuk ve yaşlıları tehdit ediyor. Aşırı sıcak ve nemli havalarda artan vücut ısısının vücutta ve beyin hücrelerinde hasara sebebiyet verdiğine dikkat çeken Özel Medicana Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bu durumun beyin kanamasına yol açabileceğini söyledi.

Güneş çarpmasının doğrudan gün ışığı altında uzun zaman kalanlarda görülen bir sağlık sıkıntısı olduğunu ifade eden Serdal Baysal, "Gün ışığını alan vücudun ısı dengesi bozulur ve çeşitli yan etkilerle kendini gösteren güneş çarpması meydana gelir. Güneş çarpması neticesinde beyinde meydana gelen hasarla ilişkili kalıcı veya geçici nörolojik bozukluklar ortaya çıkabilir. Aşırı sıcaklardan en çok küçük çocuklar, yaşlılar, kanser hastaları, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalar, tansiyon ve şeker hastalığı gibi metabolik ve kronik hastalığı olanlar etkilenir. Yaz aylarında dikkatsiz güneşlenmeden kaçınılmalı. Güneş çarpmasına maruz kalındığında bacaklarda kramp, karın ağrısı, bulantı, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir" dedi.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin üzerindeki fazla kıyafetleri çıkarıp gölge ve hava akımı olan bir yere alınması gerektiğini söyleyen Baysal, "Ayrıca kişiye mineral içeriği zengin olduğu için tuzlu ayran ve su içirilmelidir. Bacaklarda kramp geliştiyse kesinlikle masaj yapılmamalıdır. Ayrıca güneş çarpmasına maruz kalan kişiye soğuk kompres tatbiki ve kişinin soğuk su ile duş alması da faydalı olur. Klima ve vantilatörler vücut ısısının düşürülmesinde etkilidir" diye konuştu.

Sıcakla alkol almayın Güneş çarpmasından korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Baysal, mecbur kalmadıkça güneşin en etkili olduğu sabah 10.00-15.00 saatlerinde güneşe çıkılmaması gerektiğini söyledi. İşleri gereği dışarıda çalışanların geniş ve bol kıyafetler giyip, bol su içmelerini, aşırı efordan sakınmalarını tavsiye eden Dr. Baysal, "Ev ve iş yerlerinin havalandırılması, mümkünse klima kullanılması gerekir. Sıcak havalarda bol sıvı tüketilmeli, ağır yemeklerden ve fazla yemekten sakınılmalı, bol meyve ve sebze yenilmeli, alkol alınmamalı, ince, açık renk ve bol kıyafetler tercih edilmelidir" şeklinde konuştu. - BURSA