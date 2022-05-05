Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

05.05.2022 14:46
Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Son dakika habere göre ESENLER'de başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

ESENLER'de başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Asiye için ikindi vakti Esenler Cabir Bin Abdullah Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.


Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Adli Tıp Kurumu, Asiye Atalay, Esenler, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Asiye'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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