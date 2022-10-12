Son dakika haber: Aşkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber: Aşkale'de kaçak sigara operasyonu

12.10.2022 11:11
Son dakika haber: Aşkale'de kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberleri... Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 12 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 12 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan Aşkale Kaymakamlığı, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde belirlenen adreslere kaçak sigara operasyonu yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 1012 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Satış yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Aşkale'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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