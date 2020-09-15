Aşkale'de anız yangını

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Tepe Başı mevkiinde boş arazide anız yangını meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesi Kükürtlü Mahallesi, Tepe Başı mevkiinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Boş arazide bulunan kuru otların ve gevenlerin tutuşması sonucu çıkan yangının yakın çevredeki mahallere sıçrama tehlikesi nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Kükürtlü Mahalle Muhtarının İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, olay yerine intikal ettiler.

Yangının olduğu kısımda İtfaiye aracının gideceği yol olmaması sebebiyle suyla söndürme yapılamadı. İtfaiye erlerinin kendi araç gereçleri ile yangına müdahale ettiler. Aşkale itfaiye erlerinin 3 saatlik bir çalışması sonrası yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 40 dönümlük bir arazinin ateşlere teslim olduğu gözlendi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar.