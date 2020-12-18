Son dakika haber... 'Asker arkadaşım sahte içkiyi anlatınca bu işe girdim' - Son Dakika

BURSA'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki olayının ardından tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın ifadesine DHA ulaştı. Uğur Kökkoparan'ın "Ben daha önce sigorta işiyle uğraşıyordum. Bedelli askerlik sırasında tanıştığım askerlik arkadaşım sahte alkol olayını anlattı. Şubat ayında askerden gelince internet üzerinden dezenfektan şirketi kurdum ve sahte içki olayına girdim" dediği öğrenildi.

Bursa'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki operasyonu Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürüyor. Ölümlerin yaşandığı gün yapılan operasyonda Erhan Okumuşoğlu ile gözaltına alınıp, tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın ifadesindeki detaylara DHA ulaştı.

Uğur Kökkoparan'ın ifadesinde, "Ben sigorta işiyle uğraşıyordum. Bedelli askerlik yaptım. Bu sırada bir asker arkadaşım sahte içki olayını anlattı. Kazancının büyük olduğunu söyledi. Şubat ayında askerden gelince hemen internet üzerinden dezenfektan şirketi kurdum. Sonrasında da internet üzerinden araştırma yaparak sipariş vermeye başladım" dediği öğrenildi.LÜKS ARACA BİNİYOR Öte yandan Uğur Kökkoparan'ın sahte içki olayına girdikten sonra tek yaşacağı bir eve taşındığı ve tek kapılı lüks bir otomobil satın aldığı bildirildi.