Son dakika haber! Asker arkadaşları 40 yıl sonra 7.kez buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber! Asker arkadaşları 40 yıl sonra 7.kez buluştu

17.10.2022 10:24

Son dakika habere göre Asker arkadaşları 40 yıl sonra 7.kez buluştu Kayseri Hava İndirme Tugay Komutanlığı Havadan Atlama ve İkmal Bölük Komutanlığı'nda 1982-1983 yıllarında vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya bir araya geldi.

Asker arkadaşları 40 yıl sonra 7.kez buluştu

KÜTAHYA - Kayseri Hava İndirme Tugay Komutanlığı Havadan Atlama ve İkmal Bölük Komutanlığı'nda 1982-1983 yıllarında vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya bir araya geldi.

Asker arkadaşları, eşleriyle birlikte terhislerinden 40 yıl sonra 7. buluşmayı Ilıca Harlek Termal Otel'de gerçekleştirdiler. 1962-3 tertip paraşütçü komando asker arkadaşlar, tıpkı vatani görevleri yaptıkları yıllardaki gibi içtima yapıp komutanlarına tekmil verdiler.

Buluşma etkinliğini organize eden Kütahyalı Adnan Keleş, yıllar sonra 7. kez bir araya gelmenin hem heyecanı hem de mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Keleş, "Adeta 40 yıl öncesini yeniden yaşadık. Bu buluşma geleneğini ileri yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.

O dönem astsubay olan Mustafa Gödren, "Buluşmalarda eskileri hatırlayıp adeta gençleşiyoruz. Hepsi seçilmiş kişiydi" ifadelerini kullandı.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, " Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 1962-3 tertip askerleri otelimizde ağırlamaktan son derece memnun kaldık. Kendilerine en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduk. Güzel ve duygulu bir buluşma oldu. Asker arkadaşlar ve eşlerinin otelimizden memnun kaldıklarını ifade etmeleri bizleri ayrıca sevindirmiştir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kütahya, Kayseri, Termal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Asker arkadaşları 40 yıl sonra 7.kez buluştu - Son Dakika

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