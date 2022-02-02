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Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA

02.02.2022 10:06

Son dakika haberi... BAĞCILAR'da bir kadın asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceyi evinin balkonundan seyrederken müziğin ritmine kendini kaptırıp dans etmeye başladı.

BAĞCILAR'da bir kadın asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceyi evinin balkonundan seyrederken müziğin ritmine kendini kaptırıp dans etmeye başladı. Balkonda çılögınca dans eden kadının o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 30 Ocak Pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı. Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi. Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı kimseye aldırmadan dans eden kadın hakkında yorum yaparken, paylaşılan videolar binlerce beğeni aldı.

Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA
Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA
Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA

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Bağcılar, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ASKER EĞLENCESİ SIRASINDA BALKONDA ÇILGINCA DANS EDEN KADIN KAMERADA - Son Dakika
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