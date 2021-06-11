Arnavutköy'de asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar - Son Dakika

Arnavutköy'de asker eğlencesi esnasında yaptıkları konvoyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polisin gelmesiyle kaçtı. Polisin geldiğini gören gençler araçlarıyla hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İSTANBUL - Arnavutköy'de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.

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