Asker uğurlamasında şok eden görüntüler - Son Dakika

Asker uğurlamasında şok eden görüntüler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında yaşananlar görenleri şaşırttı.

Haziran ayında başlayan normalleşme süresinin ardından vaka sayılarında yükselmeler devam ediyor. Düğün, asker eğlenceleri, kına ve sünnet gibi eğlenceler yüzünden vakalar artarken, asker uğurlamaları yasak kapsamına alındı. Ancak bütün ikazlara rağmen halen bunlara uymayanlar var. İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri şok etti. Asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup korna çalarken, seyir halindeki araçlarda meşaleler yakıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.