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Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

05.02.2022 22:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da arızalanan TIR'ın geriye kayarak çarptığı otomobildeki Kemal Çalışkan (22) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı da yaralandı.

ÇORUM'da arızalanan TIR'ın geriye kayarak çarptığı otomobildeki Kemal Çalışkan (22) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı da yaralandı. Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere askeri birliğe teslim olmaya gittiği öğrenildi.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Sıklık mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Un yüklü UU 887-V yabancı plakalı TIR, rampada arızalandı. Bu sırada geriye kayan TIR, arkadan gelen 66 LP 131 plakalı otomobile, ardından refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan ve kalp masajı yapılan Kemal Çalışkan kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Yaşar Coşar ve Onur Eker ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle karayolunun Samsun istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Kazada hayatını kaybeden Kemal Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere Yozgat'tan yola çıkarak askeri birliğine teslim olmaya gitmekte olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

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Münir Karaloğlu, Kemal Çalışkan, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ASKERİ BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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