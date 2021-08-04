Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı - Son Dakika

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlara müdahale için Deniz Kuvvetlierine ait çıkarma gemileri de görev aldı. Görevliler denizden bölgeye çıkarak yangına müdahale ediyor.

Marmaris'te bir haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında ekipler havadan, karadan ve denizden müdahalelerine devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri, polis ve jandarmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da müdahale etti. Akşam saatlerinde Deniz Kuvvetlerine bağlı bir Çıkarma Gemisi Marmaris yakınlarında bulunan Şahan Gökbakar'ın da evinin bulunduğu Delikliyol Bölgesi'ne karadan ulaşım olmadığı için deniz yolu ile ulaşımı sağladı.

(İbrahim Kılınç - Güldemet Kızıl - Caner Sönmez - İsmail Coşkun/İHA)