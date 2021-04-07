Son dakika haber... Askeri gösteri uçağı düştü (2) - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek

Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu