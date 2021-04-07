Son dakika haber... Askeri gösteri uçağı düştü (2) - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.
Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.
Kaynak: AA
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