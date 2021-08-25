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Son Dakika | Assan Alüminyum 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planlıyor - Son Dakika

Son Dakika | Assan Alüminyum 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planlıyor

25.08.2021 11:01
Son Dakika | Assan Alüminyum 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planlıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, 2024'e kadar 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirecek.

Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, 2024'e kadar 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, salgına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştiren Assan Alüminyum, 2021-2024 döneminde de değeri 95 milyon dolara ulaşacak, üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine taşıyacak yeni yatırımlar planlıyor.

Gerçekleştireceği yeni yatırımlarında sürdürülebilirliği odağına alan Assan Alüminyum, "Geleceği tüketmeden üretiyoruz" sloganı doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor.

Assan Alüminyum, Tuzla ve Dilovası'ndaki üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat'ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisi ile gerçekleştiriyor.

Temiz enerji üretimine istinaden aldığı I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları sayesinde kapsam 2 salımlarının tamamını dengeleyebiliyor. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 düzeyinde mümkün olan alüminyumun geri kazanabileceği bir geri dönüşüm tesisi de bulunuyor.

Yeni yatırımların odağı sürdürülebilirlik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şunları kaydetti:

"Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ışığında faaliyetlerimizle hem ülke ekonomimize katma değer yaratmaya hem de dünyamıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik şirketimizin en önemli gündem maddesi. Global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI'dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimizin hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan provizyonel Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası'nı da aldık. 2024 yılına kadar planladığımız yeni yatırımların odağında sürdürülebilirlik yer alacak."

Assan Alüminyum'un yeni yatırımlarından soğuk hadde hattı yatırımı ve eski soğuk hadde hattının kapsamlı modernizasyonunun hem yaratacağı katma değer hem de sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:

"4 yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz yatırımlar arasında yer alan Achenbach firması ile stratejik iş birliğimiz sonucunda anlaşmasını yaptığımız yeni soğuk hadde hattımız ve eski soğuk hadde hatlarımızın kapsamlı modernizasyonu ile daha da güçleneceğiz. Güçlü, modern ve üstün teknolojik özelliklere sahip yeni soğuk hadde hattımız, sofistike ölçümleme ve kontrol sistemleriyle tüm süreci tam otomasyon ile kontrol altında tutuyor ve yüksek ürün kalitesi sağlıyor. Ek olarak elektrik sarfiyatı ve verimlilik açısından sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik önemli bir yatırım olacak olan hat rejeneratif sistemli tahrik sistemi ile daha az elektrik tüketimi sağlayacak. Yatırımın tamamlayıcı ünitesi olan 'airpure' hava temizleme sistemi ise hadde bacasından buharlaşan hadde yağını hava üfleme sistemi ile ayrıştırarak daha da çevre dostu hale getiriyor.

Ayrıca kademeli olarak satın alımını planladığımız önce 3, sonraki sene 2 döküm hatlarımızla birlikte, toplam döküm hattı sayımız 3 sene içinde 24'e ulaşacak, böylece Avrupa ve Amerika'nın en büyük sürekli döküm kapasitesine sahip olacağız. Yine bu yatırımlara ek olarak döküm tesislerimizde karbon salımımızı daha da düşürerek filtrasyon sistemi kurma planımız mevcut. Yatırımlarımız bu sayede şirket olarak karbon ayak izimizi azaltma hedefimize de önemli katkı sağlayacak. Son olarak bu hatlar hem alüminyum rulo ve levha, hem de folyo ürünleri üretme kabiliyetine sahip olmasıyla da özel. Bu sayede yatırımımızla farklı pazar segmentlerine ürün üreterek esneklik değerimize olan bağlılığımızı ve etkin risk yönetimimizi ön plana çıkarıyoruz. Sürdürülebilirliğin kurumsal yönetişim boyutuna da bu doğrultuda önemli katkı sağlıyoruz."

"Yatırımlarımız katma değeri yüksek ürünleri üretmemize olanak sağlayacak"

Göksal Güngör, yatırımların katma değeri yüksek ürünleri üretmelerine olanak sağlayacağını belirterek, "Yeni soğuk hadde hattımız daha teknolojik ve hızlı olacak. Bu yeni yatırımımızla ile beraber dayanıklı tüketim, otomotiv, ısıtma soğutma sektörlerinin yanı sıra inşaat sektörüne de çok daha etkin hizmet vereceğiz. Yatırımlarımız tamamladığında toplam kapasitemiz 360 bin ton seviyesinin üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Güngör, bu yıl içerisinde de ince folyo üretim kapasite ve kalite artışına yönelik yatırımlardan, hadde yağı geri dönüştürme tesisi gibi sürdürülebilirlik yatırımlarına, yeni tav fırınlarından verimlilik projelerine, dijitalleşme projelerinden döküm kabiliyetinin artırılmasına kadar bir dizi mevcut yatırım planlarının olduğunu bildirdi.

Son Dakika | Assan Alüminyum 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planlıyor

Assan Alüminyum, geri dönüşüm, Yatırım, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Assan Alüminyum 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planlıyor - Son Dakika


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