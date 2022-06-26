Son dakika haber! Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi

26.06.2022 14:07
Son dakika haber! Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi

Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sevgilisi astsubay Burkay Urcan (28), tarafından öldürülen polis memuru Kübra Açar (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sevgilisi astsubay Burkay Urcan (28), tarafından öldürülen polis memuru Kübra Açar (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Olay, 24 Haziran saat 22: 00 sıralarında Bandırma'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi. Silah sesi duyan rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde bir otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz şekilde yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince ölenlerin Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Burkay Urcan ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kübra Açar olduğunu saptadı. Açar ve Urcan'ın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, Burkay Urcan'ın, tabancayla Kübra Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ederek intihar ettiğini değerlendiriyor.ANNESİ AĞITLAR YAKTI  Erzurumlu Rahime-Ali Açar çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan 2 yıllık polis memuru Kübra Açar'ın cenazesi dün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak uçakla Erzurum'a getirildi. Bugün Yakutiye ilçesindeki Narmanlı camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kızlarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Rahime Açar, "Kuzum bizi bırakıp nereye gidiyorsun. Sen daha çok küçüktün. Kara kuzum, küçük kuzum yavrum kıyamam sana yavrum. Mekanın cennet olsun yavrum" diye ağıtlar yaktı. Baba Ali Açar ise "Alah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Kuzum sana nasıl kıydılar. Biz sensiz ne yaparız" dedi.'TEK HAYALİ POLİS OLMAKTI' Kübra Açar ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okuduğunu söyleyen Mürvet Aslan (23), "Kübra benim lise ve üniversiteden arkadaşımdı. Hep bize polis olacağını ve sınava gireceğini söylüyordu. Tek hayali polis olmaktı. Polislikten başka bir şey bilmiyordu. Hayali eceliymiş, en çok isteği polis olmaktı. Çok deli doluydu. Bu ölüm ona yakışmadı. Hep biz onu 'deli kız' diye severdik. İlk görev yeri Balıkesir'di. 7 ay önce geldiğinde konuşmuştuk. O zamanlar sevgilisi yoktu" dedi.

Kılınan cenaze namazı ardından Açar'ın cenazesi Erzurum'daki Yukarı Asri Mezarlığında toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Son Dakika | Balıkesir'de silahla vurulan polis memuru Erzurum'da toprağa verildi Son Dakika | Balıkesir'de silahla vurulan polis memuru Erzurum'da toprağa verildi Ağrı'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı Ağrı'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: DHA

Bandırma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement