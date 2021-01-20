Son dakika haber! Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

20.01.2021 10:25
Son dakika haber! Asya borsaları Japonya hariç yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD ekonomisi için planlanan teşvik paketinin bölgesel pazarları güçlendireceğine dair beklentiler artarken, bu durum pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan şimdiye kadar diğer ülkelere kıyasla salgınla mücadelede daha iyi bir performans gösteren Asya ülkelerinde vaka sayılarındaki yükseliş belirsizlikleri artırdı.

Japonya'da hala bazı eyaletlerde olağanüstü hal uygulaması devam ederken, 12 Şubat'ta başlayacak Çin Yeni Yılı öncesi ülkede yeniden devreye alınan önlemler, tatil sezonunun ne şekilde geçeceğine ilişkin endişeleri de gündeme taşıdı.

Bu gelişmeler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bugün 1 yıl vadeli gösterge faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,5 artarak 3.583 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,4 düşüşle 28.523 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 49.516 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 29.920 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 primle 3.115 puandan kapandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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