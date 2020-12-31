Asya borsalarında, yarınki yılbaşı tatili öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya tarafında Japonya ve Güney Kore'de tatilin bugün başlaması nedeniyle açık olan piyasalarda sınırlı işlem hacmi görüldü.

Çin tarafında, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 51,9 ile beklentilere yakın gerçekleşmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 yükselerek 3.473 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 47.789 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 27.231 puanda seyrediyor.

Yıllık performans

Öte yandan bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkilerine rağmen, Asya borsalarının çoğu 2020'yi yükselişle tamamladı.

2020'de bir önceki yıla göre Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 16, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 31 değer kazandı. Öte yandan yıllık yükseliş Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yüzde 14'e, Hindistan'da Sensex endeksinde yüzde 16'ya yakın gerçekleşti.

Bu dönemde performans açısından Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 3,4 civarında geriledi.