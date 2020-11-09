Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 58 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 398 bin 449'a çıktı.??

Son 24 saatte virüs nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 647'ye yükseldi.?

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 361 bin 784 oldu.?

Güney Kore?

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 126 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.?

Toplam vaka sayısının 27 bin 553'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 29 kişi iyileşti.?

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 480'e çıktı.?

Bangladeş?

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1683 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 421 bin 921'e çıktı.?

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin ölümüyle toplam vefat sayısı 6 bin 92'ye yükseldi.??

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 339 bin 768 kişi de iyileşti.? Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.?

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.?

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 64'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 975 kişi iyileşti.?

Tayland?

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.?

Vaka sayısının 3 bin 840'a çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 661 kişi iyileşti.? Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.