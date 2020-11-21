Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1791 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 416 bin 852'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 8 bin 80'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 375 bin 548 oldu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1847 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayı 445 bin 281'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 350'ye yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 148'e yükseldiği ülkede, 11 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 58 bin 58 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 43 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 561'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan kentte son günlerde artan vakalar nedeniyle Singapur ve Hong Kong arasında 22 Kasım'dan itibaren başlaması planlanan karantinasız uçuşlar iki hafta ertelendi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs kaynaklı yeni can kaybı olmadı.

Yeni vakaların Almanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Hindistan, Hollanda ve ABD'den ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının 3 bin 902'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 756 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 611'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.