Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.12.2020 13:57
Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1135 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 451 bin 839'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 56 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 812'ye, iyileşenlerin sayısı 418 bin 867'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1877 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 494 bin 209'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 129'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 426 bin 729 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 341 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 210 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 98 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 722'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 122'ye ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 345 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 246'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 949 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 742'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 611 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan yönetimi, ülkenin yüzde 60'ını kapsayan 15 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurmayı hedeflediğini açıkladı.

Filipinler, Bangladeş, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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