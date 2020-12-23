Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1196 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 464 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 48'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 972 oldu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1367 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 504 bin 868'e çıktı.

Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 359'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 482 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 304 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 354'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 133'e ulaştı, 7 bin 112 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 762'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 95 kişi iyileşti.

-Avustralya

Avustralya yönetimi, Sydney'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdığını duyurdu.

Bu kapsamda Sydney'de, Noel tatili boyunca evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.