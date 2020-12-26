Son dakika haber: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1406 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 469 bin 5'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 67'ye, iyileşenlerin sayısı da 431 bin 55'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 834 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 508 bin 99'a çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 428'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Söz konusu yeni Kovid-19 hastalarına "evde kalmaları" yönünde uyarı yapıldı. Ülkede bugüne kadar 58 bin 519 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 352 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 541'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 136'ya ulaştı, 7 bin 394 kişi de sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 110 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 20'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 152 kişi iyileşti.