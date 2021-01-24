Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 80 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 29'u Heylongciang, 19'u Hıbey, 12'si Cilin, 2'si Pekin ve 3'ü de Şanghay'da görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 911 vaka tespit edilirken, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 556 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı irtibatlı 392 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 75 bin 84'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1349'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 62 bin 530 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1241 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 849 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 654 bin 533'e çıktı, 10 milyon 316 bin 786 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 155 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 339'a yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında en az 1,5 milyon kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1949 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 513 bin 619'a çıktı.

Son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı 475 bin 612'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 473 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 531 bin 799 oldu.

Son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı da 8 bin 23'e ulaştı. ?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 48 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 308 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 15 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 76 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 86'ya yükseldi.

Bölgede virüs sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 169 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 9 bin 33 kişi de iyileşti.

Kasım ayından bu yana yeni bir Kovid-19 dalgasıyla mücadele eden Hong Kong'da yetkililer, dün yerel saatle 04.00'den itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş bir karantina uygulamasına gitmişti.

Yetkililer, Yau Tsim Mong'da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtmişti.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısının 889'a çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 198 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 1 kişinin öldüğü ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 73 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 13 bin 500'e çıktı, virüs saptanan 10 bin 567 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 7 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 283'e ulaştı.

Yürütülen sıkı tedbirler ve virüse yakalananlar için kurulan tecrit merkezleri sayesinde salgının halk arasında yayılmasının önüne geçildiği ülkede, 2 ayı aşkın süredir ilk defa tecrit tesisleri dışında yeni bir vaka bildirildi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Müdürü Ashley Bloomfield, yaptığı açıklamada, yeni vakanın Avrupa'dan dönen 56 yaşında bir kadın olduğunu belirtti.

Hastaya 14 günlük bir karantina uygulandığını ardından evine gönderilmeden 2 kez test yapıldığını ifade eden Bloomfield, test sonuçları negatif çıkan vakanın daha sonra semptomlar geliştirdiğini bildirdi.

Bloomfield, sağlık yetkililerinin hastanın virüsün daha bulaşıcı türüne yakalanmış olabileceği varsayımı üzerinde durduğunu vurguladı.

Ülkede bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 179 kişi de sağlığına kavuştu.