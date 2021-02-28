Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 893 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 39 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı bağlantılı 356 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 89 bin 676'ya çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1603'e yükseldi. Bugüne kadar 80 bin 697 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşının onaylanmaması eleştiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 752 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 96 bin 731'e çıktı ve 10 milyon 775 bin 169 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 51'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 385 Kovid-19 vakasına rastlandı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 546 bin 216'ya çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 408 kişi hayatını kaybetti, 496 bin 924 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 22 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 6'ya yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 198 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 519 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 113 artışla 576 bin 352'ye yükseldi.

Son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 318'e, iyileşenlerin sayısı 534 bin 271'e ulaştı.

Filipinler'e ilk parti Kovid-19 aşıları geldi. Çinli Sinovac şirketinden alınan 600 bin doz aşı bugünden ülkenin başkenti Manila'ya ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 936 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 816 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 70 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 951'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 128 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Tayland'da aşılama çalışmaları bugün başladı. Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarının ülkeye ulaşmasıyla 200 sağlık çalışanı aşılandı.

-Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da 4 Kovid-19 vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 376'ya çıktı. Bugüne kadar virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 285 kişi de sağlığına kavuştu.

Virüsün İngiltere kaynaklı daha hızlı yayılan türünün ülkede görülmesinin ardından, Yeni Zelanda hükümeti tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Başkan Jacinda Ardern, virüs bulaşan bir kişinin günlerdir kendini izole etmediğinin anlaşıldığını ve ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.