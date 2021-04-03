Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.04.2021 13:55
Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 26 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan ölüm bildirilmedi.

Bugüne dek 90 bin 252 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 413 kişi iyileşti.

Komisyon, ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 126 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı bağlantılı 543 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 104 bin 736'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1740'a yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 96 bin 196 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 953 bin 556 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32'ye yükseldi.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede, son 24 saatte 89 bin 129 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 12 milyon 392 bin 260'a çıktı ve 11 milyon 569 bin 241 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 714 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 164 bin 110'a yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 11 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 502'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 133 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 3 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1045'e yükseldi. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 576 artışla 784 bin 43'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşan 13 bin 423 kişi hayatını kaybetti, 604 bin 905'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 468 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 176 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 84 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 29 bin 31'e çıktığı ülkede, 27 bin 668 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 95 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

-Bangladeş

Toplam vaka sayısının 624 bin 594'e ulaştığı ülkede, bugüne kadar 9 bin 155 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 547 bin 411 kişi iyileşti.

Bangladeş'te hükümet yetkilileri, vaka sayısındaki artış nedeniyle, 5 Nisan'dan itibaren ülke genelinde 1 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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