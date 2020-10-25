Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 223 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 370 bin 28'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 43 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 6 bin 977'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 328 bin 36'ya ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1308 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 398 bin 815'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 803'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 315 bin 107 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 970'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 844 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 296 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 47 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 736 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 530 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 368 yeni Kovid-19 tespit edilmesiyle, vaka sayısı 7 bin 521'e çıktı.

Virüse bağlı can kaybı olmayan Sri Lanka'da toplamda 15 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 bin 803 kişi iyileşti.

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana tespit edilen vakaların sayısının 900'e yükselmesi üzerine bir balıkçılık limanı daha kapatıldı.

Balık pazarındaki vakaların artması üzerine dün 2 balıkçılık limanı kapatılmış, birçoğunda işler yavaşlatılmış ve yüzlerce balıkçı ile tüccara Kovid-19 testi yapılmaya başlanmıştı.

Ülkede bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan salgının ardından başkent Colombo'da karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti.

Tedbirler kapsamında restoranlar, eğlence mekanları ve sinemalar kapatılırken, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Kentin bazı banliyölerinde "sokağa çıkma" yasağını uygulamaya koyan hükümet, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirmiş, bazı kamu hizmetlerini durdurmuş ve halka açık toplu etkinlikleri yasaklamıştı.

Şimdiye kadar fabrika bağlantılı yayılan salgında 1901 kişide virüse rastlanırken, fabrikada bulunan ya da bunlarla irtibatlı 2 binden fazla kişi evlerinde karantinaya alındı.