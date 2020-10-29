Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1761 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 376 bin 935'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 33 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 147'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 329 bin 848'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1681 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 404 bin 760'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 886'ya yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 321 bin 281 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 994'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 890 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 3 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 314 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 106 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 73 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 3 bin 763 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 570 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.