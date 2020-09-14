Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 539 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 302 bin 20'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 383'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 289 bin 806 olarak kayıtlara geçti.

Pakistan, 15 Eylül'de, virüs nedeniyle kapalı olan 300 binden fazla okul ve üniversitenin 6 ayın ardından yeniden açılacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, her çocuğun okula güvenle gidebilmesinin öncelik olduğunu belirterek, eğitim kurumlarında güvenli öğretim ortamı sağlamak için standart işletim prosedürleri hazırlandığını kaydetti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1812 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 339 bin 332'ye ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin öldüğü, 4 bin 759 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 699 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 265 bin 888'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 259 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 630'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 207 bin 504'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 48 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı ölüm görülmezken, bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 454'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 764 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 2 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 3 bin 475'e çıktığı ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 312 kişi iyileşti, 105 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 109 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 285'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 18 bin 489 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 363'e yükseldi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu. Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceği duyurulmuştu.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, toplam vaka sayısı 85 bin 194'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 415 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 972'ye çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, toplam can kaybı sayısı 101'de kaldı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 635 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen bir yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 499'a çıktığı belirtildi.

Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 476 kişi iyileşti, 16 hasta halen tedavi altında bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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