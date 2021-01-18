Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Moradabad kentindeki bir hastanenin üst düzey yetkililerinden Dr. MC Garg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin Kovid-19'a karşı ortak geliştirdiği "Covishield" aşısı vurulan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Garg, 46 yaşındaki Mahipal Singh'e Kovid-19 aşısı yapıldıktan sonra hastanın mide yanması ve göğsünde sıkışma şikayeti olduğunu ifade etti.

Singh'i tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını belirten Garg, hastanın aşılandıktan sonraki 24 saat içinde hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Garg, hastanın ölümüyle ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını dile getirdi.

Hastanede ayrıca 479 kişiye daha aşı yapıldığını kaydeden Garg, bu kişilerde baş ağrısı ve ateş gibi küçük belirtiler görüldüğünü ve bunların da beklenen şikayetler olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de ülkede cumartesi başlanan aşılama kampanyasında yan etkilerin görüldüğü 447 kişiden üçünün tedavilerine hastanede devam edildiğini belirtti.

Hindistan'da aşılama kampanyasında ilk iki günde 224 bin 301 sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Ülkede cumartesi Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı bir törenle Kovid-19 aşı kampanyası başlatılmıştı.

Hindistan'da Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve üretilen"AstraZeneca" aşısıyla Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin ortak geliştirdiği "Covishield ve Covaxin" aşılarının kullanacağı duyurulmuş, aşılara kısıtlı acil kullanım onayı verilmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor. Ülkede toplamda 10 milyon 571 bin 773 vaka tespit edildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 163 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 502 bin 736'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 909'a, iyileşenlerin sayısı 465 bin 988'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 697 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 528 bin 329'a çıktı.

Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 922'ye ulaştı.

Bangladeş Sağlık Bakanı Zahid Maleque, başkent Dakka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 42 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşılama programıyla ilgili eğitimden geçirildiğini söyledi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2'si yurt içi kaynaklı 14 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 59 bin 127 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 846 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 107 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 665'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 163'e, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 786'ya çıktı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 369 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 12 bin 423'e çıktı. Virüs bulaşan 9 bin 206 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 862'ye çıktığı Tayvan'da, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.