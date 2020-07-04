Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 529 bin 197'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 18 bin 669'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 387 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 529 bin 197'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 387 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 225 bin 283'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 619'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 125 bin 094 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 40 bin 336 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 073 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1,280 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.