Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 747 bin 305'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 47 bin 169'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 286 bin 674'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 747 bin 305'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 286 bin 674'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 139 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 399 BİN 992

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 992'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 47 bin 169 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 697 bin 811 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 101 BİN 372

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 101 bin 372'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 76 bin 756 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 130 BİN 718Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 903 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 130 bin 718 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 85 bin 798 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 143 BİN 749 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 143 bin 749 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 68 bin 997 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 404 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi