Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 769 bin 6'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 50 bin 99'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 288 bin 717'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 769 bin 6'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 288 bin 717'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 168 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 590 BİN 501

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 590 bin 501'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 50 bin 99 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 862 bin 665 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 102 BİN 696

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 102 bin 696'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 81 bin 558 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 137 BİN 468

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 71 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 137 bin 468 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 91 bin 321 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 157 BİN 918 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 157 bin 918 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 72 bin 209 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 600 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.