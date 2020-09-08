Son dakika haber... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 816'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 299 bin 233'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 299 bin 233'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 350 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 280 BİN 422Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 422'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 72 bin 816 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 323 bin 950 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 425Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 425'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 893 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 196 BİN 989Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 130 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 196 bin 989 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 140 bin 652 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 238 BİN 727 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 238 bin 727 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 184 bin 906 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 890 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.