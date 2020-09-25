Son dakika haber... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika habere göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813'e yükseldi.

Son dakika haber... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 92 bin 317'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 309 bin 15'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 309 bin 15'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 444 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 818 BİN 570

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 818 bin 570'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 92 bin 317 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 756 bin 164 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 590

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 590'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1699 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 360 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 262 BİN 22Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 10 bin 105 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 262 bin 22 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 191 bin 853 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 296 BİN 755 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 296 bin 755 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 127 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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