Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 248 bin 785'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 125 bin 605'e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 462 bin 80'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 663 BİN 800

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran 'da can kaybı 37 bin 409'a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 663 bin 800'e çıktı. Irak 'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 493 bin 139 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 244 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 417 BİN 475 Bangladeş 'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 417 bin 475'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 36 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 429 BİN 574

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 442 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 429 bin 574 kişinin enfekte olduğu açıklandı.