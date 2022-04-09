Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya yansıdı - Son Dakika

Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde eski stat arazisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"ATIMA TIMAR YAPIYORDUM"

Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, "Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.