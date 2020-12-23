FETÖ'nün "Atabeyler" kumpası nedeniyle yargılanan eski Yüzbaşı Eren beraat etti - Son Dakika

FETÖ'nün "Atabeyler" kumpası nedeniyle yargılanan eski Yüzbaşı Eren beraat etti

23.12.2020 18:55
FETÖ'nün

FETÖ'nün kumpas davalarından olan "Atabeyler Grubu" davasının sanığı eski Yüzbaşı Murat Eren, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan beraat etti.

FETÖ'nün kumpas davalarından olan "Atabeyler Grubu" davasının sanığı eski Yüzbaşı Murat Eren, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan beraat etti.

Eski Yüzbaşı Eren, 2006'da FETÖ'nün kumpasıyla Askeri Mahkeme'de yargılanarak ceza almış, Askeri Yargıtay da mahkemenin bu kararını onamıştı. Eren, avukatı aracılığıyla "yargılamanın yenilenmesi" talebinde bulundu. 2016'da bu talep kabul edildi ve Eren, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2018'de yeniden yargılanmaya başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 7'nci celsesine "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan sanık Eren ile avukatı Muhammed Sarıkaya katıldı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında, Eren'e Askeri Mahkeme'de yargılandığı sırada ceza veren heyetin FETÖ'den ihraç edildiğini anımsattı. Eren'e isnat edilen suça konu CD'nin üretilmiş olduğuyla ilgili delillerin dosyada bulunduğunu belirten savcı, sanığın beraatına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Eren, savunmasında 14 yılı aşkın süredir FETÖ kumpasıyla yargılandığını söyledi. Suçsuz olduğunu dile getiren Eren, beraat talebinde bulundu. Sanık Eren'in avukatı Muhammed Sarıkaya da savcının mütalaası doğrultusunda müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan beraatına hükmetti.

"FETÖ KUMPASI OLDUĞU HUKUKİ OLARAK ORTAYA KONULDU"

Avukat Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklama ile mahkemenin beraat kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıkaya, "2006 yılında tüm kumpas davalarında olduğu gibi isimsiz bir ihbar e-postası ile başlayan ve diğer kumpas davalarının bir provası niteliğinde olan Murat Eren hakkındaki davada tüm zorluklara rağmen aldığımız yargılamanın yenilenmesi kararı neticesinde, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü 7'inci celsesinde önceki savunmalarımız ve beyanlarımız doğrultusunda iddia makamının da beraat yönündeki mütalaası ile beraat kararını almış bulunmaktayız. Bu beraat kararıyla, müvekkilimin 2006 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinin ve almış olduğu cezaların tamamen FETÖ kumpası olduğu hukuki olarak ortaya konulmuş, her ne kadar geç gelen adalet, adalet olmasa da yüreklere bir nebze olsun su serpilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, "Gelinen aşamada, Murat Eren hakkında açılan üç kumpas davasının ikisinde beraat kararı verilmiş olup, Ankara (kapatılan) 11 Ağır Ceza Mahkemesinde bekleyen ve yargılamanın yenilenmesi kararı verilmiş olan dosyada da sürecin kısa sürede beraat kararıyla neticelenmesini beklemekteyiz" dedi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Murat Eren, Sarıkaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Atabeyler' kumpası nedeniyle yargılanan eski Yüzbaşı Eren beraat etti - Son Dakika


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