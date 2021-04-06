Son dakika haberi! Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 90+1 Koray Altınay), Ndao (Dk. 73 Salibur), Castro (Dk. 61 Aksel Aktaş), Jimmy Durmaz (Dk. 73 Lens), Mevlüt Erdinç (Dk. 61 Sobiech)
Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis (Dk. 87 Kone), Aabid (Dk. 79 Muhammed Mert), Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara (Dk. 65 Boupendza), Diouf
Gol: Dk. 70 Sobiech (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 62 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 79 Aabid (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
70. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan çizgiye inen Hedenstad'ın ortasında Sobiech yanındaki rakibine rağmen altıpas üzerinden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 1-0
75. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Boupendza, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
83. dakikada Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Diouf'un kafa vuruşunda Viviano topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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