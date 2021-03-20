Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

20.03.2021 23:17

Son dakika haberleri... Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

(Melike İnal/İHA)

Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Ataköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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