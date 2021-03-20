Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
20.03.2021 23:17
Son dakika haberleri... Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.
(Melike İnal/İHA)
Son Dakika Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgar düşürmüş