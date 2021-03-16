Son dakika haber: Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı - Son Dakika

Ankara'nın simgesi Atakule, şehit ailelerine verilen destek mesajıyla ışıklandırıldı.

Atakule, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) şehit ailelerine yönelik mesajını vermek amacıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

Kulenin tepe kısmındaki ekranda "Şehitlerimizin aileleri bizlere onların emanetidir." mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan ise bir şehit polisin cenaze töreninden kesitler, şehit polislerin fotoğrafları, Türk bayrağı görüntüsü ve "Şehidim! Ruhun şad olsun aileleriniz bize emanet." ifadesiyle yansıtıldı.