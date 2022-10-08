Miçotakis'ten "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle ilgili Türkiye'ye küstah tehdit

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlıkta görevden alma ve atamalar var

Memur, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu

İletişim Başkanlığında açık bulunan bazı bölge müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

Kaynak: AA

Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları... - Son Dakika

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