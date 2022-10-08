Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları... - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları...

08.10.2022 07:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu'nda bazı değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı. Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi.

İletişim Başkanlığında açık bulunan bazı bölge müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

DİĞER ATAMALAR

  • Adli Tıp Kurumunda açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammet Şimşek, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği için Adnan Hut, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliği için de Sedat Özdemir görevlendirildi.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya ve Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş ise görevden alındı.
  • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevden alınırken, yerine Abdülkadir Yılmaz getirildi.
  • Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine de Alime Karagöl'ün ataması yapıldı.
  • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Karakaş, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep Demir, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen Aygün, Ticaret Müfettişliğine ise Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan Çelik atandı.
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları... - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
07:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları...
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 08:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement