Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de

09.01.2021 06:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Atama Kararları' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kritik atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Zeliha Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.

ÜÇ BAKANLIKTA YAPILAN ATAMALAR

  • Yayımlanan atama kararlarına göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alındı ve yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Osman Yıldız atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Yusuf Ziya Alim atandı.
  • 31359 sayılı Resmi Gazete'nin bugünkü yayımında yer alan kararlara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Zeliha Sağlam, yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Hasan Basri Alagöz atandı. Verilen kararların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince alındığı aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gazete, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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