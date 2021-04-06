Son dakika haber... Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği - Son Dakika

Ataşehir'de bir site içerisindeki 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar ve evcil hayvanları dairelerinden tahliye edildi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak'ta bir sitede bulunan 14 katlı binanın 6'ncı katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi sevk edildi. Kısa sürede bina içinde yayılan duman sebebiyle binada oturanlar tahliye edildi. Bu sırada bina sakinleri kedi köpek gibi evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle kendilerini dışarı attılar. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bina sakini Hale Özer "Yani nasıl çıktığını bilmiyorum, komşularımızdan birinde çıktı. Biz gürültü ve dumanı görünce zaten boşaltın diyorlardı ve apartmandan indik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL