Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YANAN MİDİBÜS PANİĞE NEDEN OLDU
Gelen son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYOR-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen midibüste yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYOR-İSTANBUL- DHA Ataşehir'de akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen midibüste yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanlar itfaiye ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülürken, yangın paniğe neden oldu.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen midibüste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler ve vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle akaryakıt istasyonunda kısa süreli panik yaşandı.
Ataşehir, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:26 - Kaynak: DHA
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